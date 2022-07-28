“التعليم” تكشف مواعيد التقديم على الوظائف التعلمية عبر نظام” جدارة”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم، مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

ونشر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية «واس»، مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي جاءت كالآتي:

– نهاية التقديم.. يوم الأحد 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022، الساعة 12 صباحًا.

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– إعلان النتائج.. يوم السبت 15 محرم 1444هـ الموافق 13 أغسطس 2022.

وأعلنت وزارة التعليم موعد فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ، التي تأتي للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعًا لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.