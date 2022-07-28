ضبط 1917 مركبة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ضبطت إدارات المرور 1917 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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