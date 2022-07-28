تعزيزًا للنقلة التطويرية بالرئاسة.. تكليف 11 مساعدًا بينهم 3 سيدات في الرئاسة والوكالة

︎

.



أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بتكليف أحد عشر مساعدًا بينهم ثلاث سيدات في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، وذلك تعزيزاً للنقلة التطويرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهم:

1- سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ووكيلاً لشؤون المسجد الحرام.

٢- فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

٣- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن عبدالله الرسيني مساعدًا للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد الحرام.

٤- فضيلة الدكتور أحمد بن علي الحذيفي مساعدًا للرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي.

٥- سعادة الأستاذ عبد الحميد بن سعيد المالكي مساعدًا للرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الإثرائية.

٦- سعادة الأستاذ محمد بن مصلح الجابري مساعدًا للرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية والميدانية بالمسجد الحرام.

٧- سعادة الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان مساعدًا للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي.

٨- سعادة الأستاذ عبد العزيز بن علي الأيوبي مساعدًا للرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية بالمسجد النبوي.

٩- سعادة الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مستشارًا ومساعدًا للرئيس للشؤون النسائية بالمسجد الحرام.

١٠- سعادة الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي.

١١- سعادة الدكتورة العنود بنت خالد العبود مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام.

١١- فضيلة الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني نائباً لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومساعدًا لوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.

١٢- فضيلة الدكتور بدر بن عبد الله الفريح نائباً لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام للشؤون التوجيهية والإرشادية.

١٣- سعادة الأستاذ محمد بن حسن باتي نائباً لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام للشؤون الميدانية ومساعداً لوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام للشؤون الميدانية

وسأل معاليه الله –العلي القدير- أن يعين الجميع على ما كلفوا به وأن يبارك في جهودهم ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

