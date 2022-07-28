رسميًا.. “المنشطات” توقف لاعب “العروبة” 90 يومًا

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أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف لاعب فريق العروبة، عبدالله الرويلي لمدة 90 يومًا.

وأشار لجنة الرقابة على المنشطات، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الخميس)، إلى أن القرار جاء بسبب وجود عنصر محظور في العينة التي تم أخذها من اللاعب في دوري الدرجة الأولى.

وأتمت لجنة الرقابة على المنشطات بيانها بالتنويه إلى أن القرار قابل للاستئناف خلال 11 يومًا من تاريخ القرار.



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Source akhbaar24

