بعد ظهور دليل جديد في قضية “النقاز”.. الفيصلي يبدأ البحث عن ثغرة قانونية لاستعادة 3 نقاط

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كشفت مصادر صحفية ، أن إدارة الفيصلي بدأت بتفعيل المادة 157 من لائحة لجنة الانضباط بعد ظهور دليل جديد في قضية حمدي النقاز والتي سبق للنادي الرفع بالاحتجاج ضد مشاركته اثناء مجريات الموسم .

وأوضحت المصادر، أن رئيس الفيلص فهد المدلج بدأ البحث عن ثغرة قانونية في موضوع النقاز للوصول إلى النقاط الثلاث التي ضاعت على فريقه أمام الأهلي.

وأعلن نادي الزمالك المصري، فسخ تعاقده مع المحترف التونسي بصفوفه حمدي النقاز بالتراضي بين الطرفين.

وقال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وفقًا للموقع الرسمي لناديه: “النقاز سيرد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك خلال فترة تولي اللجنة المؤقتة بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية منتصف الموسم الماضي”.

وأتم المشرف على الكرة بنادي الزمالك تصريحاته بقوله: “وسيتنازل الزمالك عن الحكم الصادر لصالحه من فيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب المبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب للموسمين المقبلين والبالغ مليون و900 ألف دولار”.

وكان نادي الأهلي، قد أعلن في فبراير الماضي توقيع مجلس إدارته مخالصة مالية مع اللاعب التونسي حمدي النقاز.



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Source akhbaar24

