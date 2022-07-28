أمريكا تستعد لإعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب جدري القرود

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المناطق_وكالات

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإعلان جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك مع الارتفاعات المتتالية في أعداد الإصابات.

وتواصل وزارة الصحة الأمريكية، دراسة مختلف الخيارات لمواجهة انتشار المرض، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض، قد كشفت أن أمريكا لديها أعلى معدل للإصابة بـجدري القرود في العالم، وذلك بعد رصد 3846 حالة إصابة.

ووفقًا للهيئة الطبية الأمريكية، فإنه تم تسجيل حوالي 18000 حالة مصابة بـ جدري القرود في جميع أنحاء العالم في 75 دولة.

وكان البيت الأبيض، قد أعرب عن قلقه يوم الإثنين الماضي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جدري القرود حالة طوارئ عالمية، مشيرًا إلى إطلاق إستراتيجية في أمريكا لمواجهته.

وقال البيت الأبيض في تصريحات: «قلقون من إعلان جدري القردة كحالة طوارئ صحية عالمية، سنطلق إستراتيجية في أميركا لمواجهة جدري القردة».

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Source almnatiq

