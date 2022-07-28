أخضر الطائرة يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا للشباب (صور)

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تأهل المنتخب الوطني لكرة الطائرة إلى دور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا للشباب التي تستضيفها المملكة عقب الفوز أمام نظيره الإماراتي.
وفاز المنتخب الوطني لكرة الطائرة خلال المباراة التي جمعته اليوم (الخميس) بنظيره الإماراتي بنتيجة 3 – 1 في الأشواط.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بنتيجة 25-18 قبل أن يُهزم بالشوط الثاني بنتيجة 22-25 ثم عاد للفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-15 و 25-8.
ويشارك في البطولة 10 منتخبات هي: السعودية، البحرين، العراق، قطر، فلسطين، سوريا، الأردن، الإمارات، لبنان، الكويت.
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Source akhbaar24
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