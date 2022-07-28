“الشهري” يستدعي خماسي “النصر” للمنتخب الأولمبي

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استدعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعد الشهري، خماسي فريق النصر للانضمام لقائمته؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي.

وجاء خماسي النصر كالتالي: أيمن يحيى، محمد مران، رائد أزيبي، نواف العقيدي ونواف المطيري.



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Source akhbaar24

