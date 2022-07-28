“بيريرا” يوجه رسالة لجماهير الهلال

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وجه محترف الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا، رسالة إلى جماهير ناديه، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

ونشر بيريرا مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمشاركته في تدريبات الهلال، معلقًا عليها بعبارة: ” يتحدثون ، نحن نعمل”.

وكان الهلال قد نفى تلقيه عروض رسمية لانتقال نجمه البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى نادي بوتافوجو البرازيلي، كما أشيع.

وأنهى فريق الهلال، مساء امس (الأربعاء) تحضيراته بمقر ناديه قبل المغادرة إلى برمنجهام لإقامة معسكر إعدادي تحضيرًا للموسم الجديد.

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Source akhbaar24

