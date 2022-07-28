شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يقترب من التعاقد مع نجم الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من التعاقد مع نجم الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف العالمي قبل بداية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الكروى الجديد 2022-2023.

النصر يقترب من خطف أليو ديانج

وبحسب تقارير صحفية سعودية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى أن إدارة النصر السعودي اقتربت من حسم صفقة المالي أليو ديانج لاعب فريق الأهلي المصري خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب موقع "سعودي سبورت" أن فريق الأهلي يرحب في الوقت الحالى برحيل أليو ديانج عن صفوف الفريق بسبب الأزمة المالية التي تضرب الفريق، خاصة أن المارد الأحمر يرغب في عمل العديد من الصفقات في الوقت الراهن.

وأضاف الموقع إلى أن النادي الأهلي حدد مبلغ 8 مليون دولار من أجل الموافقة على بيع أليو ديانج خاصة أن الفريق يعاني مركز خط الوسط ولا توجد بدائل له، غبر شراء أكثر من صفقة في الموسم الحالى للدعيم.

وواصل الموقع أن المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي رودي جراسيا، يسعى للتعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الحالى وتجربة الأداء مع الفريق خلال المعسكر المتواجد في إسبانيا.

أرقام أليو ديانج مع الأهلي هذا الموسم

وشارك الدولي المالي أليو ديانج في 34 مباراة في جميع المسابقات مع المارد الأحمر، حيث سجل هدفين وقام بصناعة هدف وحيد، وتبلغ قيمة اللاعب التسويقية في الوقت الحالى 3.5 مليون دولار حسب موقع ترانسفير ماركت العالمى.