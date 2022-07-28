 متخصص يكشف سبب تصنيف المملكة ضمن الأعلى اقتصادياً بين دول العالم (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ الإعلام الاقتصادي الدكتور شجاع البقمي، إن الاقتصاد السعودي الأعلى نموًّا بين دول العالم في عام 2022 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال حديثه مع قناة “الإخبارية” أن هذه التقديرات تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التى عملت عليها المملكة وأيضًا المشاريع الحيوية والدعم الهائل لمختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه حينما أعلنت المملكة اشتراط أن تكون الشركات العالمية مقرها الرئيسي في الرياض لم تمانع تلك الشركات، موضحًا أن هذا يعني أن المملكة سوف تقود إلى تعزيز الشركات وأيضًا محاكاة التجارة العالمية في القطاعات الحيوية والنوعية.

وأكد أنه في ظل الظروف التي يواجها العالم منها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، تجاوزت المملكة كل هذه الظروف وأصبح الاقتصاد السعودي الأعلى نموًّا في عام 2022.

وأوضح أنه من خلال البرامج الاقتصادية التي يتم الإعلان عنها أصبح الاقتصاد السعودي يقف على أرض استثمارية صلبة، مؤكدًا توفر المزيد من الفرص الاستثمارية في المرحلة المقبلة.