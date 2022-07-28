قطر.. أمطار غزيرة تغلق بعض شوارع الدوحة (فيديو وصور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات شهدت قطر، اليوم (الخميس)، هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق بعض الشوارع بالعاصمة الدوحة نتيجة ارتفاع منسوب المياه. وكشفت هيئة الطيران المدني القطرية، عن استمرار هطول الأمطار على مختلف مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين. وأوضح رئيس قسم التنبؤات والتحاليل في إدارة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني محمد الكبيسي أن كمية الأمطار بلغت 38 مل في الدوحة، و29.8 مل في مدينة الوكرة.

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