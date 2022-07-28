تكليف 11 مساعدًا بينهم 3 سيدات في رئاسة شؤون الحرمين ووكالة المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بتكليف أحد عشر مساعدًا بينهم ثلاث سيدات في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، وذلك تعزيزًا للنقلة التطويرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهم:

1- الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ووكيلًا لشؤون المسجد الحرام

٢- الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

٣- الدكتور عبد الوهاب بن عبدالله الرسيني مساعدًا للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد الحرام

٤- الدكتور أحمد بن علي الحذيفي مساعدًا للرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي أخبار قد تهمك

٥- عبد الحميد بن سعيد المالكي مساعدًا الرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الإثرائية

٦- محمد بن مصلح الجابري مساعدًا للرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية والميدانية بالمسجد الحرام

٧- الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان مساعدًا للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي

٨- عبد العزيز بن علي الأيوبي مساعدًا للرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية بالمسجد النبوي

٩- الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مستشارًا ومساعدًا للرئيس للشؤون النسائية بالمسجد الحرام

١٠- الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي

١١- الدكتورة العنود بنت خالد العبود مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام

١2- الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني نائبًا لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومساعدًا لوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام

١3- الدكتور بدر بن عبد الله الفريح نائبًا لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام للشؤون التوجيهية والإرشادية.