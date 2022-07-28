محمد بن مسعود - الدمام - وثقت كاميرات المراقبة لحظة انفجار سيارة كانت متوقفة في إحدى محطات الوقود بالعاصمة البرازيلية. وأوضح المقطع المتداول أن سبب الانفجار هو لوجود صدأ في اسطوانة غاز السيارة مما أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر -67 عام- بجروح خطيرة وبترت ذراعه وساقة.

كانت هذه تفاصيل خبر تحولت لحطام.. فيديو مرعب لانفجار سيارة كانت متوقفة بمحطة وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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