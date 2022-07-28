محمد بن مسعود - الدمام - «استيراد الاستثمارية» تعلن مواصلة العمل عن كثب بشأن الاستحواذ المحتمل على «فينشر كابيتال بنك».. والبنك يتلقى خطاب عدم ممانعة من مصرف البحرين

كانت هذه تفاصيل خبر «استيراد الاستثمارية» تعلن مواصلة العمل عن كثب بشأن الاستحواذ المحتمل على «فينشر كابيتال بنك».. والبنك يتلقى خطاب عدم ممانعة من مصرف البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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