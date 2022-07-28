محمد بن مسعود - الدمام - أفاد بنك السلام بأنه قد تم تغيير موعد انعقاد اجتماع مجلس ادارة البنك لمناقشة البيانات االمالية للربع الثاني إلى 13 من أغسطس القادم، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

كانت هذه تفاصيل خبر تغيير موعد اجتماع مجلس إدارة «بنك السلام» لمناقشة البيانات االمالية للربع الثاني إلى 13 من أغسطس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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