شكرا لقرائتكم خبر عن الطائي يستعير نجم النصر ويتعاقد مع لاعب سويدي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الطائي، عن الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد النادي، عن موافقة إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، على إعارة اللاعب خليل العبسي لنادي الطائي لمدة موسم واحد حتى صيف 2023.

- الطائي يتعاقد مع العبسي ويولا



من ناحية أخرى أعلن النادي أيضًا التعاقد مع محمد يولا مدافع فريق أفوان الفرنسي حتى عام 2025، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويحمل محمد يولا، الجنسيتين الغينية والسويدية، ويلعب في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر، وسبق له اللعب في الدوري السويدي، وهو من مواليد السعودية بالعاصمة بالرياض.

النصر يقترب من نجم أهلي جدة

من ناحية أخرى، كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن اقتراب نادي النصر السعودي من ضم عبدالرحمن غريب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد برنامج "الحصاد الرياضي"، أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بات قريب من الحصول على توقيع عبدالرحمن غريب نجم الأهلي والمنتخب السعودي، على سبيل الإعارة.



- النصر يقترب من نجم المنتخب السعودي



وتابعت: "إدارة النصر قد اقتربت من إنهاء صفقة لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه".

وأضافت: "التعاقد مع اللاعب سيأتي بعد موافقة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، الذي تابع مستوى اللاعب ورحب بتواجده داخل صفوف العالمي".

- كأس العالم يتسبب في رحيل نجم أهلي جدة



ويسعى عبدالرحمن غريب، للرحيل عن صفوف أهلي جدة بالموسم الجديد، بعدما هبط الفريق إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار البرنامج، إلى أن اللاعب يفضل الرحيل على سبيل الإعارة، من أجل الحفاظ على مكانته في المنتخب السعودي تحت قيادة هيرفي رينارد الذي يستعد لنهائيات كأس العالم المقبلة.