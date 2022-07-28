شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وفيوتشر في إطار الجولة السابعة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022، في المباراة التي سوف تستضيفها ملعب السلام في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة الزمالك وفيوتشر

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري إذاعة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم عبر قناة أون تايم سبورت الأولى ويتولى التعليق المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

الزمالك وفيوتشر

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول والتي جمعت بين الزمالك فيوتشر والتي كانت في الجولة العاشرة من الدوري المصري فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف المباراة كلاً من أحمد سيد زيزو هدفين ومحمد عبدالغني هدف وحيد، بينما سجل أهداف فريق فيوتشر كلاً من أحمد عاطف وأحمد رفعت.

ويسعى كل فريق في مباراة الليلة من تحقيق الفوز وبالأخص نادي الزمالك الذي يحاول الفوز من أجل الابتعاد أكثر في مركز الصدارة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خاصة بعد فوز الأهلي على حساب مصر المقاصة يوم أمس وبيراميدز على حساب البنك الأهلي.

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