شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كأس العرش المغربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والمغربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس العرش المغربي 2021 والذي سيجمع بين الوداد المغربي ونهضة بركان.

الوداد المغربي ونهضة بركان

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي ونهضة بركان اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى في إطار نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم لموسم 2021-2022، في المباراة التي ستقام على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق فعاليات مباراة نهائي كأس العرش المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كأس العرش المغربي

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات نهائي كأس العرش بين الوداد المغربي ونهضة بركان عبر قناة الرياضية المغربية المفتوحة على النايل سات، على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير هشام فرج، ويمكنكم الحصول علي التردد من خلال السطور القادمة:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 201 7 غرب 11476 عمودي 27500 DVB-S QPSK 3/4 مفتوح Arabsat 2C/2D/3A 26 شرق 12683 عمودي 27500 DVB-S QPSK 3/4 مفتوح Eutelsat II f3 21.5 شرق 11569 أفقي 9500 DVB-S2 8PSK 3/4 مفتوح Hot Bird 9 (13C) 13 شرق 10873 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 مفتوح

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