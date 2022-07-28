شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يقترب من اللحاق بحامد وحجازي فى العميد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة المدينة السعوديةعن إقتراب الجناح المغربي أشرف بن شرقي من الإنضمام لصفوف اتحاد جدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية، يأتي ذلك بعد مكالمات أجراها مسئولي الفريق مع اللاعب ووكيله والذي رحب بشدة بعرض الفريق السعودي.

وأوضحت التقارير أن اللاعب أكد للعميد عن سعادته بمثل هذه الخطوة، إلا إنه يدرس جميع العروض المتاحة فى الوقت الحالي، لا سيما أن اللاعب يمتلك عروض آخري من الدوري القطري.



كيف يري العميد اللاعب مفيدا للفريق

وأكد مصدر مسئول داخل النادي السعودي أن المفاوضات جاءت بعد عرض اللاعب على نونو سانتو المدير الفني للفريق، والذي أشاد بمهارات اللاعب العالية، وإمكانية اللاعب من إفادته للفريق فى الموسم الجديد، قبل أن يعطي للإدارة الضوء الأخضر لضمه.

وكشف أن اللاعب يمتاز بالتحركات الجيدة فى عمق الملعب، كما يجيد التصرف بالكرة جيدا فى المواقف الفردية، إضافة إلى تميزه فى الإرتقاءات والألعاب الهوائية، حيث أن اللاعب سيأتي فى صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء تعاقده مع الزمالك المصري.



ماذا قدم بن شرقي مع الزمالك ليجذب أنظار العميد

واستطاع اللاعب من تقديم مستوي رائع للغاية مع الفارس الأبيض، حيث يعد اللاعب ثاني أكثر محترفي الفريق تسجيلا للأهداف على المستوي الفردي، إضافة إلى مساهمة اللاعب فى فوز الفريق بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي وكاس مصر من نفس العام.

كما أحرز اللاعب مع الفريق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي فى 2020 ولقب السوبر المصري من نفس العام على حساب الغريم التقليدي للفريق الأهلي المصري.

الجدير بالذكر أن نادي إتحاد جدة تمكن من ضم المصري طارق حامد خط وسط الفريق الأبيض السابق، ليلحق بحاجز الفريق ومحبوب الجماهير المدافع الصلب أحمد حجازي مدافع الأهلي المصري وويست بروميتش الإنجليزي السابق.

