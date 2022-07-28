محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ندد سفير أوكرانيا لدى تركيا، فاسيل بودنار، الخميس، بالهتافات المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من قبل مشجعي نادي فنربخشة، خلال استقباله دينامو كييف الأوكراني، ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إسطنبول. أخبار قد تهمك وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، عددًا من المشجعين الأتراك يهتفون باسم الرئيس الروسي ردا على هدف دينامو الأول ضد أصحاب الأرض، مساء الأربعاء. وفاز دينامو كييف بالمباراة 2-1 بعد تعادل الفريقين (0-0) في مباراة الذهاب التي أقيمت في بولندا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليعبر الأول إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات. وكتب السفير الأوكراني بودنار في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن «كرة القدم لعبة عادلة، بالأمس كان دينامو كييف أقوى، ومن المحزن للغاية سماع كلمات دعم من مشجعي فنربخشة لقاتل ومعتد روسي قصف بلادنا»، بحسب تعبيره.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هتافات قوية مؤيدة لـ”بوتين” بتصفيات دوري الأبطال.. والسفير الأوكراني يندد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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