تحذير عاجل من “الصحة” بشأن التقلبات الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حذرت وزارة الصحة من الإصابة بنوبات الربو تأثرًا بالتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة منذ مطلع الأسبوع.
وأوضحت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن تقلبات الجو ونزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض نوبات الربو.
وأشارت إلى عدد من النصائح يجب اتباعها، للوقاية من نوبات الربو؛ منها:
ـ الحرص على تجنب المطر والهواء البارد باعتبارها من أهم مهيجات الربو.
ـ تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج من المنزل.
ـ حمل البخاخ الإسعافي موسع الشعب دائمًا.
ـ أخذ البخاخ الوقائي إذا ما أوصى به الطبيب.
كما لفتت إلى بعض الحالات التي يجب التوجه فيها لأقرب مركز طوارئ؛ وأهمها:
ـ زرقة الأطراف والشفتين واللسان.
ـ تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.
ـ عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.
وفي وقت سابق؛ أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها على “تويتر” حفاظًا على سلامتك، تجنب مُهيِّجات الربو.
وأشارت الهيئة إلى أنه من مهجيات الربو ما يلي:
- تلوث الهواء.
- غبار المنزل مثل” المفروشات، السجاد، والأثاث”.
- المهيجات الكيميائية والروائح النفاثة مثل ” العطور “.
- دخان التبغ.
مخاطر الربو
ويمنع الربو تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية والتسبب في حدوث نوبات متكررة من ضيق بالتنفس مع أزيز بالصدر (صفير بالصدر) مصحوب بالكحة والبلغم بعد التعرض لاستنشاق المواد التي تثير ردود فعل أرجية (حساسية) أو تهيجًا للجهاز التنفسي، وهذه النوبات تختلف في شدتها وتكرارها من شخص إلى آخر، وهو من أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال.
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