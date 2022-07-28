الإمارات.. إنقاذ 870 شخصاً من السيول والأمطار الغزيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قالت وزارة الداخلية الإماراتية أن الفرق الشرطية وفرق الإنقاذ والإسعاف تبذل جهوداً متواصلة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات وتأمين انسيابية حركة المرور من خلال الدوريات الميدانية، وذلك لمعالجة شدة الأمطار وتقلبات الحالة الجوية التي أسفرت عن جريان السيول والأودية في عدد مناطق بالدولة، ومداهمة الأمطار لعدد من المساكن.

وقالت انه ولله الحمد، لم تسجل أية خسائر بالأرواح أو إصابات بليغة، واقتصرت على خسائر مادية فقط، وتم إنقاذ 870 شخصاً في إماراتي الشارقة والفجيرة.

وأضافت:عملت الفرق الشرطية المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدة مناطق من الدولة.

وأكدت أهمية القيادة بحذر شديد، والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة مثل الجبال.