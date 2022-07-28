محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة بين عدد من الأشخاص، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن تعرض مواطن لاعتداء من قبل شخصين، وتمت مباشرة البلاغ في حينه، وتبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف على حادث مروري، قبل 4 أشهر، وجرى القبض على المعتدين (رجلان وامرأة)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على رجلين وامرأة اعتدوا على مواطن أمام زوجته.. والكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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