الديوان العام للمحاسبة يدشن نظام ” إدارة الجدارات الوظيفية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشّن معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، النظام الإلكتروني “إدارة الجدارات الوظيفية” (Competency Management System, CMS) لتقييـم وتطويـر الجدارات الوظيفية لمنسوبي الديوان العام للمحاسبة، حيث يتيح النظام قياس جدارات المراجعين وعــرضها وتحليــلها من خلال بناء خطط التطوير الشخصية (Professional Development Plan, PDP) وتحديد الاحتياج التدريبي المبنى على الجدارة، وإصــدار تقاريــر مفصلة يتخذ على إثرها قرارات حول تقييم الأداء الوظيفي، والتدوير الوظيفي، والتعاقب القيادي، واختيار الكفاءات، والاستقطاب، وبناء خطة التدريب السنوية.

ويأتي النظام انطلاقاً من سعي الديوان لرفع كفاءة وفاعلية الأداء في كافة قطاعاته وفروعه، واستمراراً لبرامج التطوير المهني، واستكمالاً لسعيه إلى التميز المؤسسي والرقمي، وتحقيق الريادة المهنية في المحافظة على المال العام، كما يقع النظام ضمن مبادرات محاور الخطة الاستراتيجية الرابعة للديوان للفترة (2022 – 2026م)، وتأكيدها على تنمية القدرات البشرية، وإيماناً من الديوان بأهمية خلق بيئة مستدامة للبحث والتطوير للعنصر البشري واستمرارية للنقل المعرفي في الأجهزة الرقابية.

ويعمل نظام إدارة الجدارات الوظيفية (CMS) من خلال إطار عام للجدارات الوظيفية للمراجعين (Competency Framework for Audit Professionals, CFAP) المنبثق من الإطار الدولي للجدارات الوظيفية للمراجعين الصادر عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، آخذاً في اعتباره المهارات والمعارف الفنية التي يحتاجها المراجع بما يمكنه من انجاز أعماله بكفاءة وفاعلية.

أخبار قد تهمك

ويعد الإطار العام للجدارات الوظيفية للمراجعين (CFAP) المفتاح الرئيس للتطوير المهني المستمر وخلق القدرات التنافسية والحصول على قوة بشرية مؤهلة وقادرة وراغبة بالعمل، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للمراجعين، كما يساعد الإطار العام متخذي القرار على تشكيل فرق عمل ولجان متجانسة ومتمكنة.

يُذكر أن نظام “إدارة الجدارات الوظيفية” يمر بمرحلتين رئيستين وهما: تقييم الجدارات، وإنشاء خطة التطوير الشخصية (PDP)؛ وذلك في إطار متكامل بين مختلف المستويات الإدارية في الديوان.