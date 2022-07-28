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تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة عبور مجموعة من الطالبات والطلاب وادي أثناء جريان السيول. ويوضح المقطع المتداول الطلاب والطالبات وهم يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى مدرستهم. وتشهد عدة مدن هندية هطول للأمطار وجريان للسيول مما أدى إلى تعرض عدة مدن للفيضانات. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/gJQ3hcjHJgEohVJl.mp4 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر خاطروا بحياتهم من أجل الذهب إلى المدرسة.. مقطع يوثق طلاب وطالبات يقطعون وادي أثناء جريان السيل(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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