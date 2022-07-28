جوفينتود البرازيلي يتوصل لإتفاق مع مدافع الباطن

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كشفت تقارير صحفية برازيلية عن توصل إدارة نادي جوفينتود البرازيلي إلى اتفاق مع محترف الباطن ريناتو تشافيز، للانتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الباطن قد تعاقد مع رنايتو تشافيز يوم 20 أكتوبر 2020 قادما من الوحدة، حيث خاض حتى الآن 105 مباراة في دوري المحترفين.

وسجل المدافع ريناتو تشافيز حتى الآن 4 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بقميص ناديي الوحدة والباطن، كما صنع هدفين لزملائه.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الباطن، عن برنامج فريقه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وأشار نادي الباطن، عبر بيان رسمي، إلى أن الفريق سيعود للتدريبات يوم 23 يوليو الجاري على أن تُسافر بعثة الفريق إلى تركيا في 1 أغسطس ويبدأ المعسكر يوم 2 من الشهر ذاته.

وأتم نادي الباطن بيانه بالتنويه إلى أن فريقه سيخوض مباراة ودية يوم 11 أغسطس قبل أن يعود للمملكة يوم 16 من الشهر ذاته؛ استعدادًا لانطلاق الموسم في 25 من الشهر نفسه.

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Source akhbaar24

