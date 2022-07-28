︎
.
أعلنت قيادة الفضاء الأمريكية، أنها تتبع لحظة بلحظة مسار الصاروخ الصيني “لونغ مارش 5 ب”؛ وذلك بعد خروجه عن السيطرة؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهان حادثة سقوط صاروخ صيني في مايو 2021.
وأفادت القيادة؛ وفقاً لوسائل إعلام أمريكية، بأن وزن الصاروخ الذي أقلع من جزيرة هاينان يبلغ 23 طناً، ومن المتوقع سقوطه على الأرض بشكل خارج عن السيطرة الأسبوع المقبل.
وأضافت بأن “لونغ مارش 5 ب” الذي حمل وحدة المختبر الصيني الفضائي “وينتيان”، أكمل مهمته بنجاح، ولكنه أخذ مسار هبوط خاطئ نحو الغلاف الجوي للأرض، حيث لم يتضح الموقع الذي ستسقط فيه بقاياه.
فيما أوضح العالم بمركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية”، جوناثان ماكدويل، أنه مع عدم وجود نظام تحكم نشط ومحرك يمكن إعادة تشغيله، فمن المتوقع أن يدور الصاروخ في مداره، ثم يحترق في النهاية بسبب الاحتكاك مع الغلاف الجوي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر يزن 23 طناً.. صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويرتطم بالأرض الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.