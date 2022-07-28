يزن 23 طناً.. صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويرتطم بالأرض الأسبوع المقبل

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أعلنت قيادة الفضاء الأمريكية، أنها تتبع لحظة بلحظة مسار الصاروخ الصيني “لونغ مارش 5 ب”؛ وذلك بعد خروجه عن السيطرة؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهان حادثة سقوط صاروخ صيني في مايو 2021.

وأفادت القيادة؛ وفقاً لوسائل إعلام أمريكية، بأن وزن الصاروخ الذي أقلع من جزيرة هاينان يبلغ 23 طناً، ومن المتوقع سقوطه على الأرض بشكل خارج عن السيطرة الأسبوع المقبل.

وأضافت بأن “لونغ مارش 5 ب” الذي حمل وحدة المختبر الصيني الفضائي “وينتيان”، أكمل مهمته بنجاح، ولكنه أخذ مسار هبوط خاطئ نحو الغلاف الجوي للأرض، حيث لم يتضح الموقع الذي ستسقط فيه بقاياه.

فيما أوضح العالم بمركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية”، جوناثان ماكدويل، أنه مع عدم وجود نظام تحكم نشط ومحرك يمكن إعادة تشغيله، فمن المتوقع أن يدور الصاروخ في مداره، ثم يحترق في النهاية بسبب الاحتكاك مع الغلاف الجوي.



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Source akhbaar24

