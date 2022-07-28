أول ظهور لـ بايدن بعد إصابته بـ كورونا يثير جدلا واسعا.. فيديو

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أصيب مستخدمو “تويتر” بالحيرة من أول ظهور علني للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تعرضه لكوفيد-19.
وسجل بايدن قبل يومين رسالة فيديو تضمنت يبن أمور أخرى انتقادات لسلوك سلفه دونالد ترامب خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول. لكن كثيرين من مستخدمي “تويتر” اهتموا بشكل خاص بنظرة بايدن “الجامدة”، حيث لم ترمش عيناه إلا مرتين خلال 94 ثانية من الفيديو.
وافترض البعض أن الرئيس ربما يتعاطى مواد غريبة، فيما جزم آخرون أن بايدن لا شك أن له شبيها، وهناك من رأى أن الولايات المتحدة يحكمها “روبوت”.
ويعتبر بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا في التاريخ. ويتهمه منتقدون بانتظام بالتدهور العقلي، مستشهدين بالهفوات المتكررة والحالات التي يظهر فيها وكأنه شارد الأفكار.
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Source almnatiq
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