الاتحاد يواصل تدريباته في معسكره بالنمسا (صور)

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واصل فريق الاتحاد، اليوم (الخميس)، تدريباته اليومية في معسكره بمدينة سيفيلد النمساوية.
وخصص الجهاز الفني الجزء الأول من التدريب الصباحي للجوانب اللياقية التي تنوعت بين الملعب والصالة، وفي القسم الثاني من التدريب أجرى المدرب مناورة بين اللاعبين في منتصف الملعب.
وفي سياق أخر، أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد، قد أنجز شرط رواتب العاملين بالنادي؛ لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة نادي الاتحاد في مناقشات مستمرة مع لجنة الكفاءة بوزارة الرياضة؛ لرصد مستحقات القضايا القائمة حاليًا.
وكانت إدارة الاتحاد قد دفعت رواتب لاعبي الفريق مؤخرًا؛ ضمن سعيها لاستخراج شهادة الكفاءة المالية التي تسمح بتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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Source akhbaar24
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