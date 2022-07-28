تنفيذ أكثر من 11 مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر”

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المناطق_واس

حقّقت وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية “أبشر” في النصف الأول من العام الجاري 2022م إنجازات عديدة أسهمت في رفع مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وسهّلت لأكثر من (25) مليون هوية رقمية، الوصول إلى الخدمات المقدمة من خلالها، حيث تجاوزت (350) خدمة إلكترونية.

ونفذت “أبشر” خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022م عبر منصتها الإلكترونية أكثر من 11,600,000 عملية إلكترونية، بمعدل تجاوز 64 ألف عملية يوميًا منفّذة، وفّرت لـ (64) ألف مستفيد يوميًا خدمة إلكترونية متكاملة، لم يحتج فيها إلى زيارة مقار قطاعات وزارة الداخلية.

وتمكنت المنصة خلال هذه الفترة من تجديد 330,230 جواز سفر سعودي، و3,693,930 طلب توصيل بالبريد، وتنفيذ 176,509 عمليات في خدمة بياناتي، وإصدار 377,004 طلبات تفويض قيادة، وتجديد 452,968 رخصة قيادة، كما قدم 343,566 طلب ورقة إصلاح، وجددت 612,454 استمارة مركبة، إضافة إلى 2,362,199 عملية تجديد إقامة، وإصدار 1,937,737 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار 726,591 إقامة، ونقل خدمات 336,061 مقيمًا، وتمديد 287,939 تأشيرة خروج وعودة.

وكانت وزارة الداخلية قد دشّنت عبر “أبشر” خلال تلك الفترة العديد من الخدمات، من ضمنها “لوحة بشعار، وإسقاط المركبات، وتجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا”، إضافة إلى المزيد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم.

وتعد “أبشر” رائدة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030″، من خلال خدماتها الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير مفهوم الحكومة الإلكترونية، وأتمتة الخدمات الحكومية، ورفع مستوى أمن المعلومات؛ لتستمر رحلة المنصة في تقديم حلول تقنية بكل يسر وسهولة وبموثوقية عالية.

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Source almnatiq

