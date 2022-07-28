شاهد.. رد فعل والد التوأم السيامي اليمني بعد نجاح عملية الفصل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عبر حذيفةُ بن عبدالله نعمان، والد التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة، عن فرحته بنجاح عملية فصل ابنتيه في وقت قياسي لأول مرة في تاريخ عمليات فصل التوائم.

وقال نعمان في تصريحات لقناة الإخبارية بعد انتهاء العملية إنه لم يكن يتوقع أن تتم العملية بهذه السرعة حيث تمت في 5 ساعات بدلا من 11 ساعة.

وعبر عن شكره وامتنانه الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على رعايتهما لمثل هذه الأعمال الإنسانية وقيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم بنجاح، مشيداً بما تقوم به المملكة من أعمال إنسانية كبيرة، عاداً المملكة الوطن الثاني لجميع اليمنيين والأم الحاضنة لجميع أبناء الوطن العربي.

نجاح فصل التوأم السيامي اليمني

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أعلن نجاح العملية دون أية مضاعفات أو مشاكل صحية.

وقال إن هذه العملية هي الإنجاز رقم 52 ويضاف إلى إنجازات المملكة، في مجال فصل التوائم.

ولفت إلى أنه تحقق خلال هذه العملية بالتحديد عدة إنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية, حيث يحدث ذلك لأول مرة بالإضافة إلى أنه لم يحتاج التوأم إلى الدم وهو يحدث لأول مره كذلك كما تم اختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات على أيدي 28 طبيباً وأخصائياً من الكوادر السعودية، مبيناً أن العملية جرت بيسر وسهولة في جميع مراحلها ولم يحدث أي مضاعفات والتوأم بصحة جيدة جداً.