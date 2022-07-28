القبض على مقيم يمني لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الباحة القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

يذكر أن شرطة منطقة الباحة حذرت من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات.

وأضافت أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.