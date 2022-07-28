محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس مع نظيره الصيني وانغ يي وذلك في عاصمة أوزبكستان طشقند. وقال وزير الخارجية الروسي مازحا لنظيره الصيني عندما رآه يرتدي الكمامة: لا داعي للقلق. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وزير الخارجية الروسي لنظيره الصيني مازحا: لاداعي للقلق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.