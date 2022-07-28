 بلدية قرية العليا تنفذ 1200 زيارة للمنشآت وترفع 200 م3 أنقاض ومخلفات بناء وتزرع 55 ألف وردة وزهرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

نفذت بلدية محافظة قرية العليا، ١٢٠٠زيارة للمنشآت التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، سجلت خلالها 450 مخالفة صحية وإنذار، واتلاف ١١٠٠كيلو غرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدرت ٦٥ رخصة جديدة، وتجديد ٢٥رخصة، وإصدار عدد ١٢٠شهادة صحية وتجديد ٨٠، وذلك خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٢م.

وأوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا، المهندس ماجد الرويس، بأنه تم تطهير عدد 850 موقع بالمحافظة والهجر التابعة، ورفع كمية تقدر بـ 200 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء، ومعالجة 175متر من حفر الشوارع، كذلك تم طلاء 4000 متر طولي من الأرصفة ومعالجة 5400 متر طولي من الأرصفة المتهالكة، كما تم زراعة وتشجير عدد 9700 شجرة، إضافة لزراعة 55 ألف وردة وزهرة.

وأشار المهندس الرويس، الى أنه تم مؤخراً افتتاح مشروع الممشى الرياضي بالمدينة بطول 600 متر وعرض 3 أمتار وزراعة مسطحات خضراء، بإجمالي 1800 م2 وعمل حديقة أطفال وتركيب عدد 5 ألعاب للأطفال