أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ومسؤولي الفرع.
واستمع سموه إلى شرح عن أعمال فرع الرئاسة بالمنطقة والجهود خلال عيد الأضحى المبارك والمشاركة في الحج من خلال مراكز خدمة ضيوف الرحمن على طريق الرياض مكة.
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