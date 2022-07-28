محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ممثلًا في قسم الأسواق والمسالخ أمس جولات الرقابية على السوق المركزي للخضار والفواكه أسفرت عن إزالة 9 بسطات عشوائية ومصادرة طن واحد من الخضروات والفواكه بمشاركة اللجنة التنفيذية بالسوق.
وأوضح المدير المهندس هاني القاضي, أن السوق المركزي للخضار والفواكه يخضع لجولات رقابية مكثفة من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية, مبيناً أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 9 بسطات عشوائية داخل السوق ومصادرة طن واحد من الخضروات والفواكه وجرى تسليمها إلى جمعية أرزاق لحفظ النعم في إطار الاتفاقية المبرمة بين مكتب الوزارة بالطائف والجمعية التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بيئة الطائف تزيل 9 بسطات عشوائية وتصادر طن من الخضروات والفواكه من السوق المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.