بيئة الطائف تزيل 9 بسطات عشوائية وتصادر طن من الخضروات والفواكه من السوق المركزي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ممثلًا في قسم الأسواق والمسالخ أمس جولات الرقابية على السوق المركزي للخضار والفواكه أسفرت عن إزالة 9 بسطات عشوائية ومصادرة طن واحد من الخضروات والفواكه بمشاركة اللجنة التنفيذية بالسوق.

وأوضح المدير المهندس هاني القاضي, أن السوق المركزي للخضار والفواكه يخضع لجولات رقابية مكثفة من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية, مبيناً أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 9 بسطات عشوائية داخل السوق ومصادرة طن واحد من الخضروات والفواكه وجرى تسليمها إلى جمعية أرزاق لحفظ النعم في إطار الاتفاقية المبرمة بين مكتب الوزارة بالطائف والجمعية التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء.