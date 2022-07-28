أكثر من 380 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بحائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل قدّم مستشفى الولادة والأطفال بحائل خدماته لـ 380192 مستفيداً، خلال النصف الأول للعام 2022م . واستفاد من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية 76154 ، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمة في قسم المختبر 177651، وعدد المستفيدين من خدمات أقسام الأشعة 24879، وصرف 92277 وصفة طبية، والمنومين بالمستشفى 9231.

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