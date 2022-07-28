بلدية النعيرية: مشاريع تنموية تطويرية تساهم في أنسنة المدن وبرامج جودة الحياة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

تعمل بلدية محافظة النعيرية على مجموعة من المشاريع التنموية والتطويرية، في المحافظة وذلك بهدف توفير خدمات متميزة ومتطورة لجميع السكان في ظل التطوير المستمر التي تشهدها المحافظة، وتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني الحالية والمستقبلية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد بن علي اليامي، بأن البلدية تواصل أعمالها في المشاريع التنموية والتطويرية، حيث تعمل حاليا على مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع، بنسبــة انجاز 62 %، ويهدف المشروع الى فتح طرق جديدة بعد ردمها بطبقة سب قريد ودمجها بطبقة بيسكورس ورشها ودمجها ورش المادة اللاصقة للاسفلت MC1 ومن ثم سفلتتها، وكذلك مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة، بنسبــة انجـاز 29%، ويتضمن المشروع أعمال رصف المداخل للشوارع الرئيسية بمحافظة النعيرية وأيضا بالحدائق العامة والمنتزهات باستخدام البردورات والانترلوك، إضافة الى مشروع صيانة مستلزمات السلامة المرورية ولوحات التسمية والترقيم، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه 20 %، ويتضمن المشروع تركيب وصيانة لوحات السلامة المرورية بمداخل المحافظة والشوارع والطرق الرئيسية ومسميات الأحياء واللوحات الإرشادية، وهناك أيضا مشروع تشغيل وصيانة شبكة الإنارة بالمحافظة والقرى التابعة، وبلغت نسبــــــة الانـــجـــــاز فيه 36 %، ويتضمن المشروع، صيانة وتشغيل أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية بأحياء المحافظة والمراكز والهجر التابعة، ومد الكيابل واستبدال الإنارة والأعمدة التالفة .

وقال المهندس محمد اليامي، أن هذه المشاريع ستحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، وسيستفيد منها المواطنين والمقيمين في المحافظة، مؤكدا أن البلدية مستمرة في تقديم الخدمات للسكان وزوار المحافظة، مشيرا الى أن المشاريع القائمة حاليا، تعزز برامج جودة الحياة وأنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري.