جولات على منافذ بيع الأسماك بالشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، 168 جولة تفتيشية على منافذ بيع الأسماك، للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة لتحقيق المستهدفات المطلوبة للأمن الغذائي، واستمرارًا للعمليات السابقة التي نفذها الفرع أو شارك فيها.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة وإتلاف 66 كيلو جراماً من الأسماك والقشريات الفاسدة، و16 أداة تقطيع وتجهيز غير صالحة للاستخدام، وتحرير 11 انذاراً ومخالفتين بسبب بيع أسماك فاسدة، وبيع روبيان فاسد، وترك فتحات الصرف مفتوحة، وعدم ارتداء قفازات أثناء تنظيف الأسماك، وتعرض ألواح التقطيع والتجهيز للتآكل والصدأ.

وأبان الفرع أن المنشآت المستهدفة أسواق الأسماك المركزية ومنافذ البيع بالتجزئة في كل من الدمام وصفوى، بمشاركة إدارة الأسواق والمسالخ ومكتب الوزارة بالقطيف بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي.