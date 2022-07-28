وزير النقل يبحث احتياجات منطقة الحدود الشمالية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

بحث معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال لقاءه وقادة منظومة النقل بعددٍ من الموطنين في منطقة الحدود الشمالية الاحتياجات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، وتذليل المعوقات التي طرحها الأهالي، وكيفية الارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكل المستفيدين .

ويأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة التي يحرص معاليه على القيام بها خلال جولاته الميدانية، بهدف التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع لجميع التحديات التي تواجههم، وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، تعزيزًا لكفاءة مرافق ومشروعات النقل، وجودة التشغيل والأداء، بما يكفل تقديم خدمات فعالة ومستدامة للمستفيدين؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.