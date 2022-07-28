عام/ سمو محافظ الأحساء يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

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الأحساء 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه بالمحافظة اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ ، والقنصل العام الأمريكي بالظهران ديفيد ادجينتون، والوفد المرافق لهما .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

// انتهى//

14:11ت م

0055 الأحساء 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه بالمحافظة اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ ، والقنصل العام الأمريكي بالظهران ديفيد ادجينتون، والوفد المرافق لهما .وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.// انتهى//14:11ت م0055 www.spa.gov.sa/2372974 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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