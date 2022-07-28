أمير القصيم يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة

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المناطق_القصيم
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الدفاع المدني بالقصيم اللواء تركي المطيري ، يرافقه العميد عبدالله العتيبي بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير الدفاع المدني بالمنطقة .
وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها منسوبو الدفاع المدني ، بما يضمن سلامة الجميع من خلال اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للتعامل مع الحوادث والتقلبات الجوية ، خصوصاً في المناطق ذات التضاريس الصعبة ومجاري الأودية ، متمنياً التوفيق للعميد العتيبي في مهام عمله وتحقيق التطلعات المأمولة بإذن الله .
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Source almnatiq
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