“الاتحاد” يقترب من ضم نجم “الزمالك”

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد، قد اقترب من حسم صفقة ضم المحترف المغربي السابق بصفوف نادي الزمالك المصري، أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “المدينة”، إلى أن مسؤولو نادي الاتحاد يحاولو إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما طلب المدير الفني البرتغالي للفريق نونو سانتو التعاقد مع جناح.

وسبق للاعب المغربي خوض تجربة في المملكة بقميص نادي الهلال.



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Source akhbaar24

