“الجمارك” تعلن مزادًا علنيًا لبيع سيارات بميناء جازان

︎

.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الخميس)، إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك ميناء جازان، يوم (الأربعاء) بعد المقبل .

واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

وتضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر.

وأكدت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، مشددة على أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

