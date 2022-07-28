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المناطق_الرياض
صرح الدكتور عبد الله الربيعة أنه تم فصل التوأم رحمة ومودة بنجاح وبدون أي مضاعفات، وأشار أنه كان هناك اشتراك بينهم في الكبد، وبفضل الله تم فصلهم ويتوقع خلال الساعة أو الساعة ونصف القادمة ستكتمل العملية.
وقال خلال حديثه لسناب “هيئة الإذاعة والتليفزيون” أن المؤشرات الحيوية للأطفال مستقرة، وبإذن الله تخرج كلاً من رحمة ومودة خلال الساعة ونصف في سريرين منفصلين، وبفرحة لوالديهما.
وتابع أن في هذا المجال لا ننسي أن نرفع أسمي آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز علي هذه التوجيهات الكريمة والمبادرات الإنسانية العظيمة، ودعم نجاحات وكوادر الوطن.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: تم فصل التوأم السيامي اليمني”مودة ورحمة” بنجاح ودون أي مضاعفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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