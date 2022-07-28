بـ45 مئوية .. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة وأبها الأدنى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن 45 درجة مئوية، ورفحا 44، وبريدة وسكاكا والعلا 43، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعرعر ووادي الدواسر 42 مئوية.

وحائل والمجمعة والقريات وشرورة 41، وتبوك والدوادمي والخرج 40، والرياض وينبع وطريف 39، وجدة والدمام وجازان ونجران وبيشة والأحساء والقنفذة 37، والطائف 33، وابها والباحة 27 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: أبها 17 درجة مئوية، والباحة 18، والقريات 22، وطريف 23، وتبوك وحائل ونجران والوجه والطائف 25، وعرعر وسكاكا وبيشة 27 مئوية.

ورفحا والعلا 28، وبريدة وحفر الباطن وينبع وشرورة 29، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر 30، والدمام 31، والرياض والأحساء 32 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الخميس، أن تستمر فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة)، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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Source almnatiq

