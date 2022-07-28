انطلاق منصة متم للتعاملات الموحدة

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متم شركة سعودية.. بـدأت رحلة التأسيس أواخـر عام (2020م) وسوف تنطلق نحـو سمـاء الريـادة خلال (2022م) مواكبة بذلك رؤية المملكة (2030) حاملة على عاتقها رؤية جديدة وآفاق واسعة في توظيف التقنية لتسهيل الحياة لكافة الشرائح المستفيدة من الافراد – وقطاع الاعمال، تحمل رؤية جديدة في بناء الثقة بمواءمة رقمية مختلفة في رسالة تلتزم فيها بتقديم كافة أنواع الخدمات بتقنيات حديثة ومتطورة في كـافة المجـالات عبر قنوات متعددة من خلال توظيف التقنية لرقمنة البيانات والمعلومات بخطوات سهلة ومرنة تلائم طموحات واحتياجات المستفيدين في وقت قياسي بأهداف مخطط لها للتفرد بحلول تقنية مبتكره تصنع الأثر وتكون مصـدر معتمد وموثوق للمعلومـات لتطوير الخدمات في ضوء معايير عالية الجودة والأداء لتحقيق الجودة الشاملة.

وذكر مدير المشروع الأستاذ عبد الحميد آل مؤمن بأن المشروع في المراحل الاخيرة من التأسيس وأصبح جاهز للانطلاق ليكون المنصة الموحدة للجميع للاستفادة من تقديم جميع أنواع الخدمات عبر تطبيق الالكتروني سهل الاستخدام وبطرق متعددة يستطيع المستخدم تنفيذ أي خدمة وبسرعة عالية جداً وموثوقية للبيانات وبأسعار تنافسية، وبين بانه سوف يكون هناك باقات مختلفة منها باقات مجانية لكبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.

الجدير بالذكر بأن المملكة العربية السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في نضج الخدمات الرقمية حيث قامت باتخاذ أسلوب جديد ومحسَّن لتسريع مراحل التطور المتعلقة بالتحول الرقمي، وذلك من خلال تبني وتنفيذ أحدث أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات والاتصالات، والتي تساعد في تسهيل الآليات الشاملة للتحول الرقمي، والبدء في إطلاق اقتصاد متعطش للمعرفة ولغة تجارة إلكترونية مغامرة.

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Source almnatiq

