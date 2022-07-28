وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: حول المشاعر التي أحس بها المواطنون بعد قمة جدة، قال 67% من العينة أنهم يشعرون بالاعتزاز بالبلاد وقيادتها، فيما عبر 11% عن شعورهم بالثقة بأمن المنطقة، و22 % يشعرون بالإيمان بمستقبل واعد للتنمية في المنطقة.
وعن التعبير الأبرز لولي العهد خلال مجريات القمة، اعتبر 79% من العينة تصريح سموه حول افتخار المملكة بقيمها وعدم تخليها عنها وضرورة احترام العالم لها كما نحترم القيم الأخرى هو الأبرز .
فيما رأى10% من عينة الاستطلاع أن تعبير ولي العهد عن الطاقة الإنتاجية للمملكة للبترول هو الأبرز.
وقال11% أن تعليق ولي العهد حول أخطاء الولايات المتحدة الأمريكية في بعض القضايا كان هو الأبرز.
كانت هذه تفاصيل خبر 79 % يعتبرون تصريح ولي العهد عن افتخار المملكة بقيمها وضرورة احترامها هو الأبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.