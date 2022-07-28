79 % يعتبرون تصريح ولي العهد عن افتخار المملكة بقيمها وضرورة احترامها هو الأبرز

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول قمة جدة شارك في الاستطلاع 1465 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم 75%ونسبة الاناث 25% وقد تم تنفيذ الاستطلاع من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: حول المشاعر التي أحس بها المواطنون بعد قمة جدة، قال 67% من العينة أنهم يشعرون بالاعتزاز بالبلاد وقيادتها، فيما عبر 11% عن شعورهم بالثقة بأمن المنطقة، و22 % يشعرون بالإيمان بمستقبل واعد للتنمية في المنطقة.

وعن التعبير الأبرز لولي العهد خلال مجريات القمة، اعتبر 79% من العينة تصريح سموه حول افتخار المملكة بقيمها وعدم تخليها عنها وضرورة احترام العالم لها كما نحترم القيم الأخرى هو الأبرز .

فيما رأى10% من عينة الاستطلاع أن تعبير ولي العهد عن الطاقة الإنتاجية للمملكة للبترول هو الأبرز.

وقال11% أن تعليق ولي العهد حول أخطاء الولايات المتحدة الأمريكية في بعض القضايا كان هو الأبرز.