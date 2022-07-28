شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بشكتاش التركي يقترب من ضم نجم أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي بشكتاش التركي دخل في مفاوضات متقدمة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأكدت التقارير، أن إدارة النادي التركي تتفاوض مع المحترف المقدوني أليوسكي لاعب الأهلي السعودي، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

- أليوسكي يقترب من صفوف بشكتاش التركي



وتابعت: "أليوسكي بات قريب من الرحيل عن صفوف فريقه بعد هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز قبل الأخير بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم".

وأضافت: "هناك حالة من الغموض حول مستقبل الأجانب داخل الفريق عقب الهبوط إلى دوري يلو، حيث طلب عدد كبير منهم الرحيل بشكل رسمي".

وكانت إدارة نادي الأهلي السعودى، أعلنت في وقت سابق عن التعاقد مع البرازيلي رينان ريبيرو حارس المرمى، لينضم للفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري الدرجة الأولى.



- الربيعي يطلب الرحيل عن الأهلي

من ناحية أخرى، قدم محمد الربيعي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عرض إلى إدارة ناديه، للرحيل إلى صفوفه بالموسم الجديد.

- اتحاد جدة يرغب في ضم حارس الأهلي

وأكد خالد بن عبد العزيز الإعلامي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن محمد الربيعي حارس مرمى الفريق، قدم طلبًا إلى النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، أوضح فيه الرغبة في الرحيل نحو نادٍ جديد.

وتابع: "النادي هو اتحاد جدة، الذي يرغب في الحصول على توقيعه لمدة موسم على سبيل الإعارة، واللاعب يطالب ناديه بالموافقة".



- الربيعي يرغب في الرحيل بسبب المونديال

ويسعى محمد الربيعي، للرحيل عن صفوف الفريق للحفاظ على فرصته في الاستدعاء من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، في كأس العالم المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن الربيعي يخشى أن يفقد مكانه في قائمة الأخضر السعودي، عندما يلعب في دوري الدرجة الأولى، قبل أشهر قليلة من منافسات كأس العالم في قطر 2022.